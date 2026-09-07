Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt am Mittag zurück

DAX im Blick

08.09.26 12:25 Uhr

Der DAX zeigt sich derzeit leichter.

Am Dienstag verliert der DAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,32 Prozent auf 25.923,18 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,169 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,420 Prozent leichter bei 25.897,22 Punkten, nach 26.006,53 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 25.799,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.985,93 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der DAX 26.319,45 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, lag der DAX-Kurs bei 24.616,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wurde der DAX mit 23.807,13 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,64 Prozent. Bei 26.618,74 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Fresenius SE (+ 4,50 Prozent auf 45,25 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,49 Prozent auf 83,04 EUR), BMW (+ 2,20 Prozent auf 64,22 EUR), Beiersdorf (+ 1,93 Prozent auf 77,06 EUR) und Brenntag SE (+ 1,51 Prozent auf 61,84 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Infineon (-3,50 Prozent auf 58,66 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,30 Prozent auf 501,20 EUR), Hannover Rück (-1,74 Prozent auf 249,20 EUR), Heidelberg Materials (-1,30 Prozent auf 162,90 EUR) und Allianz (-0,98 Prozent auf 443,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1.121.759 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 214,312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net