Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt schlussendlich zurück

Index-Performance

07.09.26 17:57 Uhr

So performte der DAX am ersten Tag der Woche letztendlich.

Der DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,25 Prozent tiefer bei 25.981,79 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,169 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,026 Prozent tiefer bei 26.039,54 Punkten, nach 26.046,40 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26.069,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.919,61 Einheiten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 07.08.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 26.319,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24.759,05 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23.596,98 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,88 Prozent nach oben. Bei 26.618,74 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Infineon (+ 6,91 Prozent auf 60,79 EUR), HOCHTIEF (+ 2,49 Prozent auf 436,60 EUR), RWE (+ 1,99 Prozent auf 59,56 EUR), Commerzbank (+ 1,64 Prozent auf 42,75 EUR) und Siemens Energy (+ 1,34 Prozent auf 148,48 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil QIAGEN (-2,93 Prozent auf 36,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,77 Prozent auf 513,00 EUR), Hannover Rück (-2,69 Prozent auf 253,60 EUR), Vonovia SE (-2,19 Prozent auf 18,73 EUR) und SAP SE (-1,55 Prozent auf 182,80 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4.567.789 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 214,312 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net