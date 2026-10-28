Börse Frankfurt in Rot: DAX in Rot

XETRA-Handel im Fokus

28.10.26 12:26 Uhr

Wenig Veränderung ist am Mittag in Frankfurt zu beobachten.

Am Mittwoch fällt der DAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 25.582,13 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,110 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,052 Prozent auf 25.577,36 Punkte an der Kurstafel, nach 25.590,77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Mittwoch bei 25.624,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.534,42 Punkten erreichte.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, notierte der DAX bei 25.374,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, stand der DAX noch bei 25.464,01 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 24.278,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,25 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,44 Prozent auf 133,00 EUR), Deutsche Bank (+ 3,15 Prozent auf 29,79 EUR), Infineon (+ 1,60) Prozent auf 53,43 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,45 Prozent auf 69,80 EUR) und BMW (+ 1,16 Prozent auf 57,38 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Symrise (-10,16 Prozent auf 89,88 EUR), Zalando (-2,67 Prozent auf 25,85 EUR), SAP SE (-1,67 Prozent auf 209,60 EUR), Bayer (-1,37 Prozent auf 45,52 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,09 Prozent auf 58,18 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2.751.780 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 240,645 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,70 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net