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XETRA-Handel im Blick

Börse Frankfurt in Rot: DAX letztendlich im Minus

10.06.26 17:57 Uhr
Börse Frankfurt in Rot: DAX letztendlich im Minus | finanzen.net

Der DAX zeigte sich am Mittwoch im Minus.

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Der DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,88 Prozent leichter bei 24.218,32 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,035 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,304 Prozent stärker bei 24.507,40 Punkten in den Mittwochshandel, nach 24.433,06 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 24.043,52 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.517,48 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,937 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 24.338,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23.968,63 Punkten gehandelt. Der DAX lag vor einem Jahr, am 10.06.2025, bei 23.987,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 1,31 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.863,81 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 3,06 Prozent auf 28,63 EUR), adidas (+ 2,84 Prozent auf 172,10 EUR), Zalando (+ 2,65 Prozent auf 25,15 EUR), Symrise (+ 2,02 Prozent auf 82,86 EUR) und QIAGEN (+ 1,65 Prozent auf 32,27 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Siemens Energy (-6,49 Prozent auf 138,68 EUR), SAP SE (-3,23 Prozent auf 149,70 EUR), Siemens (-2,23 Prozent auf 258,40 EUR), Commerzbank (-2,03 Prozent auf 36,22 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,78 Prozent auf 50,82 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 7.268.886 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 204,287 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,06 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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