XETRA-Handel im Fokus

Der DAX bewegt sich am fünften Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Freitag fällt der DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 1,31 Prozent auf 25.131,08 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,130 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,09 Prozent auf 25.187,51 Punkte an der Kurstafel, nach 25.463,81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 25.194,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.103,91 Punkten erreichte.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Verlust von 6,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, notierte der DAX bei 25.304,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, stand der DAX noch bei 25.983,04 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 23.278,85 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 27.001,67 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,50 Prozent auf 37,27 EUR), Hannover Rück (+ 1,39 Prozent auf 292,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,23) Prozent auf 26,36 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,15 Prozent auf 581,40 EUR) und Vonovia SE (+ 1,04 Prozent auf 16,98 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Scout24 (-5,18 Prozent auf 83,25 EUR), Infineon (-4,68 Prozent auf 47,04 EUR), HOCHTIEF (-3,99 Prozent auf 341,40 EUR), Siemens Energy (-3,96 Prozent auf 121,68 EUR) und Siemens (-2,88 Prozent auf 259,20 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 714.469 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 218,935 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,88 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net