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DAX im Blick

Börse Frankfurt in Rot: DAX verliert

10.06.26 12:25 Uhr
Börse Frankfurt in Rot: DAX verliert | finanzen.net

So bewegt sich der DAX am Mittwochmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
168,85 EUR 1,20 EUR 0,72%
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Am Mittwoch verbucht der DAX um 12:08 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,72 Prozent auf 24.256,94 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,035 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,304 Prozent höher bei 24.507,40 Punkten in den Handel, nach 24.433,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24.517,48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.237,29 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 0,779 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bewegte sich der DAX bei 24.338,63 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 10.03.2026, mit 23.968,63 Punkten bewertet. Der DAX lag vor einem Jahr, am 10.06.2025, bei 23.987,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,15 Prozent nach unten. Bei 25.507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 1,51 Prozent auf 32,22 EUR), Fresenius SE (+ 1,40 Prozent auf 37,69 EUR), Infineon (+ 1,02 Prozent auf 76,43 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,94 Prozent auf 28,04 EUR) und adidas (+ 0,90 Prozent auf 168,85 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen SAP SE (-3,87 Prozent auf 148,72 EUR), Siemens (-1,65 Prozent auf 259,95 EUR), Siemens Energy (-1,52 Prozent auf 146,04 EUR), Beiersdorf (-1,39 Prozent auf 69,56 EUR) und Scout24 (-1,33 Prozent auf 74,10 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.110.915 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 204,287 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,06 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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