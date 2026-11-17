DAX-Marktbericht

Der DAX verzeichnet am Dienstagmittag Verluste.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,75 Prozent schwächer bei 26.399,45 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,211 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,794 Prozent tiefer bei 26.387,44 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26.598,64 Punkten am Vortag.

Bei 26.304,67 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26.425,16 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der DAX-Kurs bei 25.622,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, stand der DAX noch bei 26.338,61 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 23.590,52 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,58 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 27.001,67 Punkte. 21.863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Zalando (+ 1,46 Prozent auf 28,44 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,81 Prozent auf 27,22 EUR), Merck (+ 0,70 Prozent auf 150,75 EUR), Henkel vz (+ 0,62 Prozent auf 88,30 EUR) und Vonovia SE (+ 0,51 Prozent auf 16,90 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Deutsche Bank (-4,39 Prozent auf 31,47 EUR), Rheinmetall (-2,70 Prozent auf 748,90 EUR), SAP SE (-1,87 Prozent auf 209,40 EUR), adidas (-1,78 Prozent auf 173,85 EUR) und Scout24 (-1,76 Prozent auf 89,25 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 4.965.097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 240,984 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 5,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,44 Prozent.

Redaktion Finanzen.net