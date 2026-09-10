Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter
Der DAX gab am vierten Tag der Woche nach.
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Zum Handelsschluss tendierte der DAX im XETRA-Handel 0,69 Prozent schwächer bei 25.401,23 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,166 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,081 Prozent auf 25.555,66 Punkte an der Kurstafel, nach 25.576,45 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25.373,47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.612,09 Zählern.
DAX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 2,45 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 26.323,88 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Wert von 24.195,31 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 23.632,95 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,51 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 2,19 Prozent auf 279,70 EUR), Continental (+ 1,46 Prozent auf 70,70 EUR), Hannover Rück (+ 1,30 Prozent auf 249,00 EUR), BASF (+ 1,21 Prozent auf 53,34 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,92 Prozent auf 54,94 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil HOCHTIEF (-6,06 Prozent auf 409,20 EUR), Vonovia SE (-3,03 Prozent auf 17,95 EUR), Siemens Energy (-2,98 Prozent auf 140,82 EUR), Zalando (-2,92 Prozent auf 22,27 EUR) und SAP SE (-2,76 Prozent auf 177,82 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 4.722.307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 209,718 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,91 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.net
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