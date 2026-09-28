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LUS-DAX-Kursverlauf

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beendet den Handel mit Verlusten

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beendet den Handel mit Verlusten

Der LUS-DAX erlitt heute Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
50.72 EUR 0.83 EUR 1.66 %
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Daimler Truck
43.21 EUR 0.71 EUR 1.67 %
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Deutsche Telekom AG
26.83 EUR -0.28 EUR -1.03 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
40.46 EUR 0.94 EUR 2.38 %
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Henkel KGaA Vz.
74.02 EUR 0.24 EUR 0.33 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.75 EUR 0.30 EUR 0.72 %
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Merck KGaA
138.40 EUR 3.55 EUR 2.63 %
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Rheinmetall AG
971.00 EUR -14.20 EUR -1.44 %
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SAP SE
183.82 EUR -1.38 EUR -0.75 %
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Siemens Energy AG
142.18 EUR -1.94 EUR -1.35 %
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Siemens Healthineers AG
38.88 EUR 1.26 EUR 3.35 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
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Zalando
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,525.00 EUR 8.00 EUR 0.03 %
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Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,31 Prozent leichter bei 25.437,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.581,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.358,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 26.564,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 24.642,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 23.760,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,55 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Merck (+ 2,56 Prozent auf 138,45 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,33 Prozent auf 38,67 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,71 Prozent auf 40,48 EUR), Bayer (+ 1,56 Prozent auf 50,80 EUR) und Daimler Truck (+ 1,10 Prozent auf 43,01 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 966,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,22 Prozent auf 26,67 EUR), Siemens Energy (-1,21 Prozent auf 140,88 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,17 Prozent auf 70,88 EUR) und Zalando (-1,04 Prozent auf 21,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4.854.930 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 214,589 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.

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