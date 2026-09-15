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Kursentwicklung im Fokus

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Mit dem LUS-DAX ging es heute abwärts.

Werte in diesem Artikel
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Am Dienstag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,29 Prozent leichter bei 25.431,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.476,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.167,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 26.456,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.877,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 15.09.2025, mit 23.729,00 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3,52 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten markiert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3,20 Prozent auf 1.028,60 EUR), QIAGEN (+ 1,88 Prozent auf 37,18 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,61 Prozent auf 333,50 EUR), RWE (+ 1,53 Prozent auf 58,28 EUR) und Symrise (+ 1,31 Prozent auf 89,40 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Zalando (-3,72 Prozent auf 21,75 EUR), Deutsche Bank (-2,37 Prozent auf 33,34 EUR), Daimler Truck (-1,82 Prozent auf 43,24 EUR), Deutsche Börse (-1,63 Prozent auf 277,40 EUR) und Continental (-1,49 Prozent auf 68,56 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5.776.438 Aktien gehandelt. Mit 204,593 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets

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