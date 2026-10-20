DAX 25.099 -0,9%ESt50 6.087 -0,9%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,77 +0,1%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.565 -0,6%Euro 1,1228 +0,1%Öl 110,6 +1,0%Gold 4.122 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
LUS-DAX-Kursverlauf

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beginnt Dienstagshandel im Minus

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beginnt Dienstagshandel im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
158.40 EUR 0.70 EUR 0.44 %
Charts | News | Analysen
Beiersdorf AG
80.92 EUR -0.34 EUR -0.42 %
Charts | News | Analysen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
38.94 EUR -0.36 EUR -0.92 %
Charts | News | Analysen
Henkel KGaA Vz.
78.52 EUR 0.28 EUR 0.36 %
Charts | News | Analysen
HOCHTIEF AG
363.00 EUR -10.80 EUR -2.89 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
50.65 EUR -1.26 EUR -2.43 %
Charts | News | Analysen
QIAGEN N.V.
41.33 EUR 0.19 EUR 0.46 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
1,040.00 EUR -18.60 EUR -1.76 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
201.40 EUR 0.15 EUR 0.07 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
255.00 EUR -9.35 EUR -3.54 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
129.54 EUR -1.88 EUR -1.43 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
69.24 EUR -0.30 EUR -0.43 %
Charts | News | Analysen
Vonovia SE
16.32 EUR -0.24 EUR -1.42 %
Charts | News | Analysen
Indizes
L&S DAX Indikation
25,079.00 EUR -134.00 EUR -0.53 %
News | Analysen

Am Dienstag gibt der LUS-DAX um 09:24 Uhr via XETRA um 0,27 Prozent auf 25.145,00 Punkte nach.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.264,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.128,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 25.310,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24.711,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 24.339,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,36 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 202,95 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,10 Prozent auf 39,47 EUR), adidas (+ 0,85 Prozent auf 159,25 EUR), QIAGEN (+ 0,82 Prozent auf 41,59 EUR) und Beiersdorf (+ 0,81 Prozent auf 82,46 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Siemens (-3,04 Prozent auf 258,10 EUR), Infineon (-2,67 Prozent auf 51,12 EUR), Siemens Energy (-2,22 Prozent auf 130,18 EUR), Rheinmetall (-2,08 Prozent auf 1.037,80 EUR) und HOCHTIEF (-1,71 Prozent auf 367,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 645.989 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 229,940 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:01 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.