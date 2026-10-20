Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beginnt Dienstagshandel im Minus

LUS-DAX-Kursverlauf

20.10.26 09:27 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

Am Dienstag gibt der LUS-DAX um 09:24 Uhr via XETRA um 0,27 Prozent auf 25.145,00 Punkte nach.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.264,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.128,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 25.310,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24.711,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 24.339,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,36 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 202,95 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,10 Prozent auf 39,47 EUR), adidas (+ 0,85 Prozent auf 159,25 EUR), QIAGEN (+ 0,82 Prozent auf 41,59 EUR) und Beiersdorf (+ 0,81 Prozent auf 82,46 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Siemens (-3,04 Prozent auf 258,10 EUR), Infineon (-2,67 Prozent auf 51,12 EUR), Siemens Energy (-2,22 Prozent auf 130,18 EUR), Rheinmetall (-2,08 Prozent auf 1.037,80 EUR) und HOCHTIEF (-1,71 Prozent auf 367,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 645.989 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 229,940 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net