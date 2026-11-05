Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

05.11.26 15:57 Uhr

Der LUS-DAX gibt sich heute schwächer.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,69 Prozent tiefer bei 26.484,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 26.690,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.454,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25.319,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 26.215,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Stand von 24.101,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,81 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.690,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 4,41 Prozent auf 28,66 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,99 Prozent auf 178,35 EUR), BASF (+ 3,76 Prozent auf 56,34 EUR), Bayer (+ 3,69 Prozent auf 56,24 EUR) und Deutsche Bank (+ 3,24 Prozent auf 33,61 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-15,89 Prozent auf 844,00 EUR), Infineon (-5,67 Prozent auf 47,39 EUR), Commerzbank (-2,33 Prozent auf 38,92 EUR), Siemens Energy (-2,14 Prozent auf 116,90 EUR) und Deutsche Telekom (-1,87 Prozent auf 26,26 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5.053.594 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233,307 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,85 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net