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Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt am Mittwochmittag

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt am Mittwochmittag

Am Mittag agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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26,118.00 EUR -17.00 EUR -0.07 %
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Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,09 Prozent tiefer bei 26.111,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 26.199,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.071,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der LUS-DAX bei 24.816,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24.330,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 19.08.2025, einen Stand von 24.349,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,29 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.576,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 1,45 Prozent auf 74,06 EUR), Daimler Truck (+ 1,29 Prozent auf 45,56 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,90 Prozent auf 156,90 EUR), Airbus SE (+ 0,88 Prozent auf 211,65 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,64 Prozent auf 33,02 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-1,57 Prozent auf 56,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,11 Prozent auf 517,80 EUR), Zalando (-1,10 Prozent auf 22,43 EUR), QIAGEN (-1,05 Prozent auf 36,45 EUR) und Commerzbank (-0,87 Prozent auf 38,66 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1.396.574 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 215,187 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG
06.08.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.08.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

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