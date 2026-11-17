LUS-DAX-Entwicklung

Der LUS-DAX bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Dienstag steht der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,38 Prozent im Minus bei 26.402,00 Punkten.

Bei 26.477,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26.352,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Wert von 25.475,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26.302,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 23.457,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,47 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27.000,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Fresenius SE (+ 0,26 Prozent auf 54,00 EUR), Merck (+ 0,23 Prozent auf 150,05 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,22 Prozent auf 27,06 EUR), QIAGEN (+ 0,02 Prozent auf 45,32 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,10 Prozent auf 39,81 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Deutsche Bank (-5,10 Prozent auf 31,24 EUR), GEA (-2,41 Prozent auf 68,80 EUR), Rheinmetall (-2,25 Prozent auf 752,40 EUR), Zalando (-1,64 Prozent auf 27,57 EUR) und Siemens Energy (-1,52 Prozent auf 127,02 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.098.938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 240,984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,47 erwartet. Mit 7,44 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net