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LUS-DAX im Blick

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX letztendlich im Minus

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX letztendlich im Minus

Der LUS-DAX gab sich zum Handelsschluss schwächer.

Werte in diesem Artikel
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Am Donnerstag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,26 Prozent schwächer bei 25.285,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.428,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.166,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 26.119,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24.776,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 24.09.2025, einen Wert von 23.704,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,93 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Beiersdorf (+ 2,98 Prozent auf 78,18 EUR), Hannover Rück (+ 2,21 Prozent auf 259,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,99 Prozent auf 512,60 EUR), Allianz (+ 1,48 Prozent auf 419,20 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,21 Prozent auf 368,10 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Infineon (-3,94 Prozent auf 56,26 EUR), Rheinmetall (-3,41 Prozent auf 990,00 EUR), Scout24 (-3,25 Prozent auf 68,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,85 Prozent auf 70,82 EUR) und BMW (-2,45 Prozent auf 56,46 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7.121.209 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 210,434 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.

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