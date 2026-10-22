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Kursentwicklung

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt zum Start im Minus

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt zum Start im Minus

Der LUS-DAX fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
80.24 EUR -1.36 EUR -1.67 %
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Commerzbank
36.57 EUR -0.83 EUR -2.22 %
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Deutsche Bank AG
28.00 EUR -0.68 EUR -2.35 %
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Deutsche Börse AG
310.50 EUR 3.50 EUR 1.14 %
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Henkel KGaA Vz.
77.12 EUR -1.52 EUR -1.93 %
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Infineon AG
51.49 EUR -1.70 EUR -3.20 %
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QIAGEN N.V.
45.18 EUR 2.18 EUR 5.08 %
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SAP SE
206.60 EUR -0.45 EUR -0.22 %
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Siemens AG
259.70 EUR -6.50 EUR -2.44 %
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Siemens Energy AG
129.36 EUR -3.36 EUR -2.53 %
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Symrise AG
99.70 EUR -1.65 EUR -1.63 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.60 EUR -0.72 EUR -1.04 %
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Vonovia SE
16.60 EUR -0.02 EUR -0.15 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,356.00 EUR -264.00 EUR -1.03 %
News | Analysen

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:24 Uhr um 0,81 Prozent schwächer bei 25.413,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.377,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25.524,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 22.09.2026, einen Stand von 25.689,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25.160,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.111,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3,45 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell QIAGEN (+ 5,20 Prozent auf 45,05 EUR), SAP SE (+ 1,10 Prozent auf 210,95 EUR), Beiersdorf (+ 1,08 Prozent auf 82,06 EUR), Symrise (+ 0,79 Prozent auf 101,80 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,68 Prozent auf 310,10 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-3,19 Prozent auf 129,38 EUR), Deutsche Bank (-2,67 Prozent auf 28,05 EUR), Infineon (-2,62 Prozent auf 51,70 EUR), Siemens (-2,44 Prozent auf 260,25 EUR) und Commerzbank (-2,25 Prozent auf 36,45 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die QIAGEN-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 491.421 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 232,629 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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08:01 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 SAP SE Neutral UBS AG

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