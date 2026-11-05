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Marktbericht

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt letztendlich ab

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt letztendlich ab

Der LUS-DAX notierte letztendlich im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
55.71 EUR 1.53 EUR 2.82 %
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Bayer
55.46 EUR 1.28 EUR 2.36 %
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Commerzbank
38.49 EUR -1.26 EUR -3.17 %
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Deutsche Börse AG
327.10 EUR 14.40 EUR 4.61 %
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Deutsche Telekom AG
26.20 EUR -0.43 EUR -1.61 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
42.28 EUR 1.43 EUR 3.50 %
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Henkel KGaA Vz.
83.72 EUR 1.42 EUR 1.73 %
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HOCHTIEF AG
347.20 EUR -21.20 EUR -5.75 %
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Infineon AG
45.55 EUR -5.09 EUR -10.05 %
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Rheinmetall AG
833.60 EUR -111.90 EUR -11.84 %
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SAP SE
215.90 EUR 2.35 EUR 1.10 %
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Siemens Energy AG
113.10 EUR -8.88 EUR -7.28 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
71.90 EUR 0.84 EUR 1.18 %
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Vonovia SE
17.08 EUR 0.05 EUR 0.32 %
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Zalando
28.27 EUR 0.86 EUR 3.14 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,275.00 EUR -393.00 EUR -1.47 %
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Schlussendlich gab der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,09 Prozent auf 26.377,00 Punkte nach.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 26.226,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26.690,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der LUS-DAX mit 25.319,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26.215,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24.101,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,37 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.690,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern erreicht.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 3,75 Prozent auf 28,48 EUR), Bayer (+ 3,65 Prozent auf 56,22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,42 Prozent auf 42,32 EUR), BASF (+ 3,30 Prozent auf 56,09 EUR) und Deutsche Börse (+ 2,76 Prozent auf 327,50 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-16,14 Prozent auf 841,50 EUR), Infineon (-8,54 Prozent auf 45,95 EUR), HOCHTIEF (-4,73 Prozent auf 346,40 EUR), Siemens Energy (-4,70 Prozent auf 113,84 EUR) und Commerzbank (-2,81 Prozent auf 38,73 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 11.689.742 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 233,307 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,85 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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14:36 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
13:11 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:11 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10:36 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets

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