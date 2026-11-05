Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt letztendlich ab

Marktbericht

05.11.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX notierte letztendlich im Minus.

Schlussendlich gab der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,09 Prozent auf 26.377,00 Punkte nach.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 26.226,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26.690,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der LUS-DAX mit 25.319,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26.215,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24.101,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,37 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.690,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern erreicht.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 3,75 Prozent auf 28,48 EUR), Bayer (+ 3,65 Prozent auf 56,22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,42 Prozent auf 42,32 EUR), BASF (+ 3,30 Prozent auf 56,09 EUR) und Deutsche Börse (+ 2,76 Prozent auf 327,50 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-16,14 Prozent auf 841,50 EUR), Infineon (-8,54 Prozent auf 45,95 EUR), HOCHTIEF (-4,73 Prozent auf 346,40 EUR), Siemens Energy (-4,70 Prozent auf 113,84 EUR) und Commerzbank (-2,81 Prozent auf 38,73 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 11.689.742 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 233,307 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,85 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net