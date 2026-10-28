Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt zum Start ab

Index im Blick

28.10.26 09:27 Uhr

So bewegt sich der LUS-DAX am Morgen.

Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,25 Prozent schwächer bei 25.539,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 25.618,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.489,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 25.498,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 25.517,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Stand von 24.242,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,96 Prozent zu Buche. Bei 26.616,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 3,38 Prozent auf 29,85 EUR), Siemens Energy (+ 1,04 Prozent auf 129,92 EUR), Merck (+ 1,04 Prozent auf 146,00 EUR), BASF (+ 0,86 Prozent auf 52,57 EUR) und BMW (+ 0,56 Prozent auf 57,04 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Symrise (-7,63 Prozent auf 92,42 EUR), Henkel vz (-0,82 Prozent auf 77,22 EUR), Heidelberg Materials (-0,81 Prozent auf 147,20 EUR), Vonovia SE (-0,70 Prozent auf 16,43 EUR) und Bayer (-0,67 Prozent auf 45,84 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 701.866 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240,645 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net