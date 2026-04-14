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LUS-DAX-Performance im Fokus

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt zum Start des Mittwochshandels ab

15.04.26 09:27 Uhr
Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt zum Start des Mittwochshandels ab | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

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Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,05 Prozent schwächer bei 24.053,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24.094,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 23.980,50 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23.302,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 15.01.2026, bei 25.250,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, bei 21.247,00 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,09 Prozent nach. Bei 25.509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 21.861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 1,46 Prozent auf 257,60 EUR), Merck (+ 1,24 Prozent auf 118,00 EUR), Bayer (+ 1,23 Prozent auf 41,11 EUR), Scout24 (+ 1,21 Prozent auf 66,80 EUR) und Vonovia SE (+ 1,12 Prozent auf 23,51 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen MTU Aero Engines (-0,81 Prozent auf 332,70 EUR), Airbus SE (-0,66 Prozent auf 171,70 EUR), RWE (-0,48 Prozent auf 58,60 EUR), adidas (-0,44 Prozent auf 137,30 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,40 Prozent auf 39,49 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 404.189 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 174,330 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,10 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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