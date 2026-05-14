Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schwächer

Index-Performance im Blick

Der LUS-DAX verliert derzeit an Boden.

Um 12:22 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,95 Prozent schwächer bei 24.083,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 24.295,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.003,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 15.04.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24.062,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.900,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 15.05.2025, bei 23.716,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,97 Prozent nach unten. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 1,39 Prozent auf 143,18 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,98 Prozent auf 472,80 EUR), Rheinmetall (+ 0,66 Prozent auf 1.150,80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,65 Prozent auf 37,23 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,62 Prozent auf 244,70 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Heidelberg Materials (-6,28 Prozent auf 170,75 EUR), Infineon (-4,86 Prozent auf 64,76 EUR), Siemens Energy (-4,27 Prozent auf 169,44 EUR), Siemens (-4,20 Prozent auf 262,20 EUR) und MTU Aero Engines (-3,58 Prozent auf 277,30 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2.100.023 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 203,372 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net