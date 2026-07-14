Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verliert mittags

XETRA-Handel im Fokus

15.07.26 12:25 Uhr

Der LUS-DAX notiert am Mittwoch im negativen Bereich.

Um 12:23 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent tiefer bei 24.969,50 Punkten.

Bei 24.831,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25.135,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24.877,00 Punkte. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, bei 24.062,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24.016,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,64 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25.906,50 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit HOCHTIEF (+ 2,20 Prozent auf 474,20 EUR), Fresenius SE (+ 0,90 Prozent auf 41,39 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,83 Prozent auf 169,85 EUR), Daimler Truck (+ 0,56 Prozent auf 43,06 EUR) und Merck (+ 0,29 Prozent auf 139,90 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-2,41 Prozent auf 70,09 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,31 Prozent auf 41,42 EUR), BASF (-2,11 Prozent auf 48,38 EUR), Bayer (-1,89 Prozent auf 48,19 EUR) und Commerzbank (-1,87 Prozent auf 38,30 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die BASF-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1.211.070 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 207,412 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,01 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net