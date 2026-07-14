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XETRA-Handel im Fokus

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verliert mittags

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verliert mittags

Der LUS-DAX notiert am Mittwoch im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
48.24 EUR -1.18 EUR -2.39 %
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Bayer
48.12 EUR -1.03 EUR -2.10 %
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Commerzbank
38.16 EUR -0.61 EUR -1.57 %
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Daimler Truck
43.08 EUR 0.41 EUR 0.96 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
41.34 EUR -1.09 EUR -2.57 %
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
41.04 EUR -0.36 EUR -0.87 %
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Heidelberg Materials
167.95 EUR -0.70 EUR -0.42 %
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HOCHTIEF AG
472.80 EUR 6.80 EUR 1.46 %
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Infineon AG
70.11 EUR -0.76 EUR -1.07 %
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Merck KGaA
138.75 EUR 0.15 EUR 0.11 %
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Siemens AG
272.05 EUR 0.25 EUR 0.09 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
71.78 EUR -0.14 EUR -0.19 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
24,954.50 EUR -85.50 EUR -0.34 %
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Um 12:23 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent tiefer bei 24.969,50 Punkten.

Bei 24.831,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25.135,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24.877,00 Punkte. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, bei 24.062,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24.016,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,64 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25.906,50 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit HOCHTIEF (+ 2,20 Prozent auf 474,20 EUR), Fresenius SE (+ 0,90 Prozent auf 41,39 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,83 Prozent auf 169,85 EUR), Daimler Truck (+ 0,56 Prozent auf 43,06 EUR) und Merck (+ 0,29 Prozent auf 139,90 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-2,41 Prozent auf 70,09 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,31 Prozent auf 41,42 EUR), BASF (-2,11 Prozent auf 48,38 EUR), Bayer (-1,89 Prozent auf 48,19 EUR) und Commerzbank (-1,87 Prozent auf 38,30 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die BASF-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1.211.070 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 207,412 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,01 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Infineon Neutral UBS AG
02.07.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Infineon Outperform Bernstein Research