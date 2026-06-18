Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich leichter

Marktbericht

Der LUS-DAX bewegt sich am fünften Tag der Woche kaum.

Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,17 Prozent leichter bei 25.053,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.243,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24.924,50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.330,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 23.009,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23.069,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 1,98 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell BMW (+ 1,67 Prozent auf 60,74 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,43 Prozent auf 45,24 EUR), Rheinmetall (+ 1,26 Prozent auf 1.193,40 EUR), RWE (+ 1,21 Prozent auf 55,24 EUR) und Porsche Automobil (+ 1,13 Prozent auf 30,56 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Volkswagen (VW) vz (-4,42 Prozent auf 80,38 EUR), adidas (-2,11 Prozent auf 174,20 EUR), Deutsche Telekom (-1,82 Prozent auf 26,42 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,38 Prozent auf 40,69 EUR) und Beiersdorf (-1,10 Prozent auf 71,92 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 11.006.269 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 208,174 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net