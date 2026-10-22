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MDAX-Kursentwicklung

Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

Letztendlich zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
29.22 EUR -3.06 EUR -9.48 %
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Aroundtown SA
1.46 EUR 0.03 EUR 1.81 %
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Aurubis
133.10 EUR -6.90 EUR -4.93 %
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Elmos Semiconductor
123.60 EUR -8.00 EUR -6.08 %
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Fraport AG
61.35 EUR -0.60 EUR -0.97 %
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freenet AG
23.14 EUR 0.26 EUR 1.14 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43.19 EUR 0.48 EUR 1.12 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.40 EUR -0.10 EUR -0.39 %
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RTL
31.10 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Sartorius AG Vz.
279.50 EUR 15.10 EUR 5.71 %
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Siltronic AG
61.20 EUR -3.05 EUR -4.75 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
52.65 EUR -3.05 EUR -5.48 %
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thyssenkrupp AG
13.95 EUR -0.27 EUR -1.93 %
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Indizes
MDAX
30,085.87 EUR -564.92 EUR -1.84 %
News | Analysen

Zum Handelsschluss tendierte der MDAX im XETRA-Handel 1,93 Prozent schwächer bei 30.059,46 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 340,168 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,712 Prozent auf 30.432,68 Punkte an der Kurstafel, nach 30.650,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 30.432,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 30.049,61 Punkten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 1,57 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wurde der MDAX mit 31.529,91 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, lag der MDAX noch bei 31.982,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30.007,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 2,97 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 4,75 Prozent auf 273,50 EUR), Aroundtown SA (+ 3,02 Prozent auf 1,47 EUR), RTL (+ 0,97 Prozent auf 31,35 EUR), freenet (+ 0,79 Prozent auf 23,10 EUR) und Fraport (+ 0,73 Prozent auf 62,40 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil AIXTRON SE (-9,76 Prozent auf 28,93 EUR), Siltronic (-8,70 Prozent auf 58,75 EUR), Elmos Semiconductor (-7,96 Prozent auf 122,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,66 Prozent auf 51,20 EUR) und Aurubis (-6,41 Prozent auf 131,50 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.157.066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 37,939 Mrd. Euro den größten Anteil.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Aroundtown SA-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
16.10.26 AIXTRON SE Hold Deutsche Bank AG
16.10.26 AIXTRON SE Buy Warburg Research
15.10.26 AIXTRON SE Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.

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