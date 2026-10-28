Börse Frankfurt in Rot: MDAX liegt im Minus

Index im Fokus

28.10.26 12:26 Uhr

Der Handel in Frankfurt verläuft am Mittwochmittag in ruhigen Bahnen.

Am Mittwoch verbucht der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,15 Prozent auf 30.448,44 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 340,058 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,240 Prozent auf 30.568,67 Punkte an der Kurstafel, nach 30.495,47 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 30.739,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30.432,99 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,71 Prozent. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 30.895,59 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.07.2026, den Stand von 32.395,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, stand der MDAX noch bei 30.236,96 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,71 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell tk accelis (+ 8,49 Prozent auf 30,16 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,17 Prozent auf 52,85 EUR), Porsche vz (+ 3,78 Prozent auf 44,52 EUR), JENOPTIK (+ 3,01 Prozent auf 41,08 EUR) und AUMOVIO (+ 2,74 Prozent auf 33,75 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil thyssenkrupp (-16,12 Prozent auf 12,31 EUR), Salzgitter (-7,54 Prozent auf 43,42 EUR), Evonik (-1,59 Prozent auf 20,98 EUR), Nemetschek SE (-1,55 Prozent auf 72,90 EUR) und Aurubis (-1,53 Prozent auf 134,80 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1.908.254 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,189 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net