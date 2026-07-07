Börse Frankfurt in Rot: MDAX notiert im Minus

MDAX-Performance im Fokus

12:25

Der MDAX bewegt sich heute im Minus.

Um 12:09 Uhr gibt der MDAX im XETRA-Handel um 0,54 Prozent auf 33.109,85 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 361,263 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,285 Prozent auf 33.386,11 Punkte an der Kurstafel, nach 33.291,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 33.498,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 33.067,65 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 32.466,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, wies der MDAX einen Stand von 28.733,46 Punkten auf. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 30.746,88 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6,88 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Porsche vz (+ 2,25 Prozent auf 48,10 EUR), Nemetschek SE (+ 2,07 Prozent auf 59,15 EUR), PUMA SE (+ 1,58 Prozent auf 28,37 EUR), Evonik (+ 1,57 Prozent auf 16,19 EUR) und KION GROUP (+ 1,55 Prozent auf 44,52 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,89 Prozent auf 78,80 EUR), JENOPTIK (-9,43 Prozent auf 39,56 EUR), Siltronic (-8,28 Prozent auf 84,15 EUR), AIXTRON SE (-7,34 Prozent auf 46,35 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,87 Prozent auf 164,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.306.295 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 41,979 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net