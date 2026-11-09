DAX 25.972 +0,6%ESt50 6.216 +0,7%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,75 -2,5%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.319 -1,2%Euro 1,1187 +0,4%Öl 96,6 -1,7%Gold 4.096 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
MDAX-Performance im Fokus

Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich zum Start leichter

Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich zum Start leichter

Der MDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.64 EUR -0.02 EUR -1.20 %
Charts | News | Analysen
Aurubis
140.20 EUR 4.70 EUR 3.47 %
Charts | News | Analysen
DEUTZ AG
9.48 EUR 0.19 EUR 2.04 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
23.32 EUR 0.12 EUR 0.52 %
Charts | News | Analysen
HENSOLDT
78.96 EUR 1.36 EUR 1.75 %
Charts | News | Analysen
JENOPTIK AG
35.94 EUR 0.28 EUR 0.79 %
Charts | News | Analysen
LANXESS AG
13.07 EUR -0.45 EUR -3.33 %
Charts | News | Analysen
Lufthansa AG
8.53 EUR 0.20 EUR 2.40 %
Charts | News | Analysen
Nemetschek SE
65.80 EUR 1.40 EUR 2.17 %
Charts | News | Analysen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46.90 EUR 0.56 EUR 1.21 %
Charts | News | Analysen
Porsche Automobil Holding SE
26.00 EUR 0.04 EUR 0.15 %
Charts | News | Analysen
PUMA SE
26.47 EUR -0.14 EUR -0.53 %
Charts | News | Analysen
Salzgitter
48.36 EUR 0.84 EUR 1.77 %
Charts | News | Analysen
thyssenkrupp AG
12.08 EUR -0.12 EUR -1.02 %
Charts | News | Analysen
WACKER CHEMIE AG
78.70 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Indizes
MDAX
30,803.60 EUR 161.37 EUR 0.53 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr gibt der MDAX im XETRA-Handel um 0,10 Prozent auf 30.612,14 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 343,557 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,072 Prozent auf 30.620,31 Punkte an der Kurstafel, nach 30.642,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 30.624,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30.560,95 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.10.2026, den Wert von 29.989,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der MDAX bei 32.407,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 28.793,94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,19 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 2,63 Prozent auf 66,45 EUR), DEUTZ (+ 2,11 Prozent auf 9,45 EUR), Salzgitter (+ 1,27 Prozent auf 49,50 EUR), HENSOLDT (+ 1,03 Prozent auf 78,24 EUR) und Aurubis (+ 1,02 Prozent auf 138,90 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen LANXESS (-2,82 Prozent auf 12,73 EUR), PUMA SE (-1,53 Prozent auf 26,41 EUR), Aroundtown SA (-1,44 Prozent auf 1,64 EUR), WACKER CHEMIE (-1,32 Prozent auf 78,35 EUR) und JENOPTIK (-1,01 Prozent auf 35,44 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 193.769 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 41,952 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,66 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

Aktuelle Lufthansa Aktie News

Werbung

Lufthansa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.11.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.11.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 Lufthansa Halten DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.