Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich zum Start leichter

MDAX-Performance im Fokus

09.11.26 09:27 Uhr

Der MDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Um 09:11 Uhr gibt der MDAX im XETRA-Handel um 0,10 Prozent auf 30.612,14 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 343,557 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,072 Prozent auf 30.620,31 Punkte an der Kurstafel, nach 30.642,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 30.624,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30.560,95 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.10.2026, den Wert von 29.989,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der MDAX bei 32.407,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 28.793,94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,19 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 2,63 Prozent auf 66,45 EUR), DEUTZ (+ 2,11 Prozent auf 9,45 EUR), Salzgitter (+ 1,27 Prozent auf 49,50 EUR), HENSOLDT (+ 1,03 Prozent auf 78,24 EUR) und Aurubis (+ 1,02 Prozent auf 138,90 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen LANXESS (-2,82 Prozent auf 12,73 EUR), PUMA SE (-1,53 Prozent auf 26,41 EUR), Aroundtown SA (-1,44 Prozent auf 1,64 EUR), WACKER CHEMIE (-1,32 Prozent auf 78,35 EUR) und JENOPTIK (-1,01 Prozent auf 35,44 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 193.769 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 41,952 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,66 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net