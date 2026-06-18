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Börse Frankfurt in Rot: MDAX schlussendlich im Minus

19.06.26 17:57 Uhr
Börse Frankfurt in Rot: MDAX schlussendlich im Minus | finanzen.net

Wenig verändert zeigte sich der MDAX am Freitag.

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MDAX
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Der MDAX schloss nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 32.647,55 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 383,533 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,286 Prozent leichter bei 32.572,09 Punkten in den Freitagshandel, nach 32.665,55 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 32.541,25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32.776,90 Punkten lag.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der MDAX bereits um 0,021 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31.331,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 28.423,08 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, bei 29.120,07 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,38 Prozent nach oben. Bei 33.547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit LANXESS (+ 8,68 Prozent auf 17,27 EUR), JENOPTIK (+ 6,68 Prozent auf 46,96 EUR), Evonik (+ 5,24 Prozent auf 16,08 EUR), Nordex (+ 5,16 Prozent auf 47,72 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 3,61 Prozent auf 99,10 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil AUTO1 (-5,21 Prozent auf 24,40 EUR), TUI (-2,72 Prozent auf 7,16 EUR), Fraport (-2,64 Prozent auf 71,80 EUR), Nemetschek SE (-2,47 Prozent auf 53,30 EUR) und KRONES (-2,38 Prozent auf 115,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 9.565.129 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,885 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,01 erwartet. Mit 8,01 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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