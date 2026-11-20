Index im Fokus

Der MDAX notiert am Freitag trotz positivem Vortag im Minus.

Am Freitag verbucht der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 1,22 Prozent auf 29.145,15 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 335,937 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,486 Prozent auf 29.361,81 Punkte an der Kurstafel, nach 29.505,24 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 29.392,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29.108,45 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 5,04 Prozent. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 30.391,65 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Stand von 31.715,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, stand der MDAX noch bei 28.443,45 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,92 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell freenet (+ 2,26 Prozent auf 24,48 EUR), DEUTZ (+ 1,75 Prozent auf 7,87 EUR), AUTO1 (+ 0,91 Prozent auf 13,24 EUR), K+S (+ 0,80 Prozent auf 12,54 EUR) und flatexDEGIRO (+ 0,74 Prozent auf 21,84 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil AIXTRON SE (-6,67 Prozent auf 30,34 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,30 Prozent auf 46,12 EUR), JENOPTIK (-4,55 Prozent auf 34,42 EUR), thyssenkrupp (-4,02 Prozent auf 10,76 EUR) und Siltronic (-3,93 Prozent auf 52,60 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 338.813 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,216 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net