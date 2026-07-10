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Marktbericht

Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Handelsstart in Rot

Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Handelsstart in Rot

Der MDAX fällt am Montagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
35.65 EUR -1.10 EUR -2.99 %
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Fraport AG
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Nemetschek SE
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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Porsche Automobil Holding SE
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Siltronic AG
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thyssenkrupp AG
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Indizes
MDAX
31,711.58 EUR -207.87 EUR -0.65 %
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Am Montag bewegt sich der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,57 Prozent schwächer bei 31.737,54 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 350,484 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,555 Prozent auf 31.742,30 Punkte an der Kurstafel, nach 31.919,45 Punkten am Vortag.

Bei 31.754,92 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 31.668,21 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32.083,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, bewegte sich der MDAX bei 30.251,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der MDAX mit 31.354,15 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,45 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell IONOS (+ 2,03 Prozent auf 29,20 EUR), K+S (+ 1,90 Prozent auf 13,39 EUR), Nemetschek SE (+ 1,16 Prozent auf 56,85 EUR), Fraport (+ 1,08 Prozent auf 70,10 EUR) und LANXESS (+ 0,93 Prozent auf 15,14 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil TUI (-2,46 Prozent auf 6,98 EUR), Lufthansa (-2,40 Prozent auf 9,28 EUR), KION GROUP (-2,15 Prozent auf 40,08 EUR), Siltronic (-2,12 Prozent auf 87,60 EUR) und AUMOVIO (-2,04 Prozent auf 36,10 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 296.152 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,952 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 2,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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