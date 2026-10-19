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MDAX-Entwicklung

Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Start im Minus

Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Start im Minus

Das macht der MDAX am Montagmorgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.38 EUR -0.04 EUR -3.16 %
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AUMOVIO
35.25 EUR 0.25 EUR 0.71 %
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AUTO1
18.17 EUR 0.45 EUR 2.54 %
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Bilfinger SE
56.25 EUR -0.55 EUR -0.97 %
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Elmos Semiconductor
128.40 EUR -0.20 EUR -0.16 %
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Nemetschek SE
75.85 EUR 2.45 EUR 3.34 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42.07 EUR -0.19 EUR -0.45 %
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Porsche Automobil Holding SE
24.95 EUR -0.12 EUR -0.48 %
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RENK
37.25 EUR -1.22 EUR -3.17 %
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Siltronic AG
66.30 EUR 1.25 EUR 1.92 %
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thyssenkrupp AG
14.27 EUR -0.04 EUR -0.24 %
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TUI AG
6.73 EUR 0.03 EUR 0.48 %
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WACKER CHEMIE AG
87.50 EUR -2.50 EUR -2.78 %
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Indizes
MDAX
30,536.84 EUR -119.81 EUR -0.39 %
News | Analysen

Am Montag notiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,59 Prozent tiefer bei 30.477,31 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 341,800 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,381 Prozent leichter bei 30.539,75 Punkten in den Montagshandel, nach 30.656,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30.460,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30.587,44 Punkten verzeichnete.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 31.083,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31.864,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der MDAX mit 29.512,77 Punkten berechnet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 1,62 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33.547,52 Punkte. 26.803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 1,56 Prozent auf 74,70 EUR), Siltronic (+ 1,14 Prozent auf 66,65 EUR), WACKER CHEMIE (+ 0,85 Prozent auf 89,25 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,47 Prozent auf 128,80 EUR) und AUMOVIO (+ 0,43 Prozent auf 35,15 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AUTO1 (-2,60 Prozent auf 17,99 EUR), Aroundtown SA (-2,26 Prozent auf 1,39 EUR), Bilfinger SE (-2,22 Prozent auf 54,95 EUR), TUI (-1,90 Prozent auf 6,63 EUR) und RENK (-1,87 Prozent auf 37,61 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 185.935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 37,656 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Aroundtown SA-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
07.10.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.

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