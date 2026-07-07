Börse Frankfurt in Rot: SDAX am Mittag im Minus

SDAX-Entwicklung

12:25

Der SDAX bewegt sich heute im Minus.

Am Dienstag bewegt sich der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,67 Prozent leichter bei 18.414,90 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 89,383 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,187 Prozent auf 18.574,10 Punkte an der Kurstafel, nach 18.539,47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18.409,48 Punkte, das Tageshoch hingegen 18.583,20 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 18.433,82 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.04.2026, den Wert von 16.533,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, stand der SDAX noch bei 17.610,95 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,10 Prozent nach oben. 19.325,96 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 2,07 Prozent auf 73,90 EUR), STO SE (+ 1,61 Prozent auf 94,90 EUR), Südzucker (+ 1,30 Prozent auf 10,92 EUR), HelloFresh (+ 1,19 Prozent auf 3,99 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,12 Prozent auf 28,84 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil LPKF Laser Electronics (-8,93 Prozent auf 17,85 EUR), SFC Energy (-4,88 Prozent auf 20,45 EUR), ASTA Energy Solutions (-4,87 Prozent auf 66,40 EUR), PVA TePla (-4,48 Prozent auf 38,34 EUR) und Mutares (-3,66 Prozent auf 27,65 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 297.080 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Fielmann-Aktie hat im SDAX mit 3,686 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net