Börse Frankfurt in Rot: SDAX am Mittag in Rot

SDAX im Fokus

Am Mittag agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,07 Prozent tiefer bei 18.520,32 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 89,965 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,093 Prozent auf 18.551,46 Punkte an der Kurstafel, nach 18.534,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18.439,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18.551,46 Punkten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18.365,64 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 16.766,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, wurde der SDAX mit 16.904,98 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,71 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 15.733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell SFC Energy (+ 12,65 Prozent auf 23,15 EUR), Mutares (+ 3,02 Prozent auf 28,95 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,36 Prozent auf 31,22 EUR), tonies (+ 1,50 Prozent auf 12,20 EUR) und Energiekontor (+ 1,37 Prozent auf 40,65 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,55 Prozent auf 99,40 EUR), init innovation in traffic systems SE (-2,48 Prozent auf 49,25 EUR), Verve Group (-2,15 Prozent auf 1,55 EUR), PATRIZIA SE (-2,02 Prozent auf 7,78 EUR) und Dürr (-1,42 Prozent auf 19,46 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 291.938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,307 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,93 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net