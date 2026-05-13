Börse Frankfurt in Rot: SDAX fällt zum Handelsende

XETRA-Handel im Blick

Der SDAX sank zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss tendierte der SDAX im XETRA-Handel 0,91 Prozent leichter bei 18.261,15 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,046 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,034 Prozent auf 18.423,26 Punkte an der Kurstafel, nach 18.429,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18.556,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18.188,93 Punkten erreichte.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der SDAX auf 18.268,79 Punkte taxiert. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 19.02.2026, bei 17.983,05 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.05.2025, den Wert von 16.643,79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,22 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 18.717,19 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 13,51 Prozent auf 81,50 EUR), Springer Nature (+ 4,91 Prozent auf 20,50 EUR), adesso SE (+ 4,20 Prozent auf 59,60 EUR), secunet Security Networks (+ 4,12 Prozent auf 202,00 EUR) und SFC Energy (+ 3,85 Prozent auf 21,60 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Ottobock (-10,98 Prozent auf 53,50 EUR), SMA Solar (-9,58 Prozent auf 61,35 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,57 Prozent auf 35,54 EUR), NORMA Group SE (-6,02 Prozent auf 16,54 EUR) und PVA TePla (-4,52 Prozent auf 41,40 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.371.050 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,972 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index weist die Mutares-Aktie mit 7,97 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net