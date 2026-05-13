DAX24.401 +0,4%Est505.851 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7000 -2,2%Nas26.004 -0,3%Bitcoin66.094 +0,1%Euro1,1611 -0,4%Öl110,4 +0,6%Gold4.501 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt: DAX schließt etwas höher -- OHB: Neue Verteidigungsallianz -- ServiceNow, POET, Kongsberg, Rheinmetall, NVIDIA, DroneShield im Fokus
Top News
Stellar: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet Stellar: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet
So viel Verlust hätte eine Investition in Cardano von vor 1 Jahr eingebracht So viel Verlust hätte eine Investition in Cardano von vor 1 Jahr eingebracht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
XETRA-Handel im Blick

Börse Frankfurt in Rot: SDAX fällt zum Handelsende

19.05.26 17:57 Uhr
Börse Frankfurt in Rot: SDAX fällt zum Handelsende | finanzen.net

Der SDAX sank zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
22,80 EUR 0,65 EUR 2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
adesso SE
59,50 EUR 2,70 EUR 4,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ATOSS Software AG
76,40 EUR 4,30 EUR 5,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberger Druckmaschinen AG
1,37 EUR -0,03 EUR -2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mutares
26,80 EUR 0,10 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NORMA Group SE
16,60 EUR -0,96 EUR -5,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ottobock
54,10 EUR -7,60 EUR -12,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PNE AG
9,82 EUR 0,26 EUR 2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PVA TePla AG
40,90 EUR -4,32 EUR -9,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
secunet Security Networks AG
202,00 EUR 8,80 EUR 4,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SFC Energy AG
20,60 EUR 0,55 EUR 2,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SMA Solar AG
61,35 EUR -6,75 EUR -9,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Springer Nature
19,82 EUR 0,40 EUR 2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
35,92 EUR -3,64 EUR -9,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
18.254,1 PKT -175,3 PKT -0,95%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsschluss tendierte der SDAX im XETRA-Handel 0,91 Prozent leichter bei 18.261,15 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,046 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,034 Prozent auf 18.423,26 Punkte an der Kurstafel, nach 18.429,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18.556,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18.188,93 Punkten erreichte.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der SDAX auf 18.268,79 Punkte taxiert. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 19.02.2026, bei 17.983,05 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.05.2025, den Wert von 16.643,79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,22 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 18.717,19 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 13,51 Prozent auf 81,50 EUR), Springer Nature (+ 4,91 Prozent auf 20,50 EUR), adesso SE (+ 4,20 Prozent auf 59,60 EUR), secunet Security Networks (+ 4,12 Prozent auf 202,00 EUR) und SFC Energy (+ 3,85 Prozent auf 21,60 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Ottobock (-10,98 Prozent auf 53,50 EUR), SMA Solar (-9,58 Prozent auf 61,35 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,57 Prozent auf 35,54 EUR), NORMA Group SE (-6,02 Prozent auf 16,54 EUR) und PVA TePla (-4,52 Prozent auf 41,40 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.371.050 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,972 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index weist die Mutares-Aktie mit 7,97 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Ottobock

DatumMeistgelesen

Analysen zu Ottobock

DatumRatingAnalyst
14.05.2026Ottobock BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026Ottobock BuyUBS AG
13.05.2026Ottobock BuyJefferies & Company Inc.
12.05.2026Ottobock BuyDeutsche Bank AG
12.05.2026Ottobock HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.05.2026Ottobock BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026Ottobock BuyUBS AG
13.05.2026Ottobock BuyJefferies & Company Inc.
12.05.2026Ottobock BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Ottobock BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.05.2026Ottobock HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2026Ottobock NeutralUBS AG
22.01.2026Ottobock NeutralUBS AG
19.11.2025Ottobock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ottobock nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen