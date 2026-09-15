Börse Frankfurt in Rot: SDAX gibt zum Handelsende nach

SDAX-Performance im Fokus

15.09.26 17:57 Uhr

Der SDAX bewegte sich am Dienstagabend kaum.

Schlussendlich beendete der SDAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 18.161,57 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92,741 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,235 Prozent auf 18.224,71 Punkte an der Kurstafel, nach 18.182,00 Punkten am Vortag.

Bei 18.094,75 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18.224,94 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der SDAX einen Wert von 18.633,51 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, betrug der SDAX-Kurs 18.534,14 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, notierte der SDAX bei 16.714,19 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4,64 Prozent zu Buche. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Energiekontor (+ 3,28 Prozent auf 25,20 EUR), GFT SE (+ 2,51 Prozent auf 26,55 EUR), SCHOTT Pharma (+ 2,43 Prozent auf 23,15 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2,26 Prozent auf 22,65 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 2,12 Prozent auf 24,10 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Befesa (-5,68 Prozent auf 34,90 EUR), Grand City Properties (-3,14 Prozent auf 8,33 EUR), SMA Solar (-3,12 Prozent auf 55,85 EUR), ASTA Energy Solutions (-3,11 Prozent auf 56,00 EUR) und Ottobock (-2,71 Prozent auf 53,80 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1.353.714 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,238 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net