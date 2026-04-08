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Börse Frankfurt in Rot: SDAX schwächelt zum Handelsende

09.04.26 17:57 Uhr
Börse Frankfurt in Rot: SDAX schwächelt zum Handelsende | finanzen.net

Der SDAX beendete den Handelstag mit Verlusten.

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SDAX
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Am Donnerstag tendierte der SDAX via XETRA zum Handelsende 1,32 Prozent leichter bei 17.008,12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 84,592 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,459 Prozent auf 17.155,80 Punkte an der Kurstafel, nach 17.234,96 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 17.174,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16.965,74 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 16.875,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18.118,57 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 09.04.2025, den Wert von 13.843,63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 2,00 Prozent ein. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18.480,20 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 7,08 Prozent auf 166,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,79 Prozent auf 38,36 EUR), Dermapharm (+ 2,87 Prozent auf 43,05 EUR), Befesa (+ 1,70 Prozent auf 32,85 EUR) und Südzucker (+ 1,52 Prozent auf 12,02 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen GFT SE (-6,86 Prozent auf 17,10 EUR), ATOSS Software (-6,05 Prozent auf 74,50 EUR), CANCOM SE (-5,87 Prozent auf 24,05 EUR), Nagarro SE (-5,22 Prozent auf 45,06 EUR) und MBB SE (-4,91 Prozent auf 178,00 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.500.504 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,219 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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