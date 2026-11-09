Börse Frankfurt in Rot: SDAX verbucht zum Start Verluste

SDAX-Entwicklung

09.11.26 09:27 Uhr

Der SDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Am Montag bewegt sich der SDAX um 09:09 Uhr via XETRA 0,12 Prozent leichter bei 17.823,14 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 89,361 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,030 Prozent auf 17.848,99 Punkte an der Kurstafel, nach 17.843,71 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 17.800,17 Punkte, das Tageshoch hingegen 17.848,99 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 18.098,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 18.659,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der SDAX einen Stand von 15.779,45 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,69 Prozent nach oben. 19.325,96 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Springer Nature (+ 1,86 Prozent auf 21,90 EUR), EVOTEC SE (+ 1,83 Prozent auf 3,22 EUR), Befesa (+ 1,48 Prozent auf 37,70 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1,37 Prozent auf 22,15 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 1,21 Prozent auf 33,35 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Stabilus SE (-4,07 Prozent auf 13,66 EUR), SCHOTT Pharma (-3,22 Prozent auf 21,05 EUR), Douglas (-1,86 Prozent auf 7,93 EUR), Basler (-1,69 Prozent auf 23,30 EUR) und PVA TePla (-1,54 Prozent auf 26,86 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 90.933 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 5,171 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,55 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net