Börse Frankfurt in Rot: SDAX verliert zum Start des Dienstagshandels

SDAX im Blick

03.11.26 09:27 Uhr

Der SDAX setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 1,84 Prozent auf 17.883,30 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,431 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,585 Prozent auf 18.111,09 Punkte an der Kurstafel, nach 18.217,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17.878,74 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.111,09 Zählern.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, mit 18.194,70 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18.524,47 Punkten gehandelt. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 16.543,43 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,04 Prozent nach oben. Bei 19.325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15.733,78 Punkte.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Deutsche Euroshop (+ 1,25 Prozent auf 16,26 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,52 Prozent auf 35,02 EUR), KWS SAAT SE (+ 0,00 Prozent auf 66,50 EUR), Adtran Networks SE (+ 0,00 Prozent auf 21,90 EUR) und Springer Nature (+ 0,00 Prozent auf 20,55 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen TeamViewer (-20,33 Prozent auf 5,76 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,85 Prozent auf 10,00 EUR), GFT SE (-3,69 Prozent auf 27,40 EUR), SGL Carbon SE (-3,18 Prozent auf 4,87 EUR) und secunet Security Networks (-3,12 Prozent auf 233,00 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 698.113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,097 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,36 zu Buche schlagen. Mit 8,67 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net