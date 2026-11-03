DAX 25.798 -0,7%ESt50 6.130 -0,7%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,17 +1,0%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.557 +0,0%Euro 1,1188 -0,0%Öl 106,4 +1,6%Gold 3.903 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
SDAX im Blick

Börse Frankfurt in Rot: SDAX verliert zum Start des Dienstagshandels

Börse Frankfurt in Rot: SDAX verliert zum Start des Dienstagshandels

Der SDAX setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.90 EUR -0.15 EUR -0.62 %
Charts | News | Analysen
Adtran Networks SE
21.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Carl Zeiss Meditec AG
34.68 EUR -0.16 EUR -0.46 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Euroshop AG
16.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
GFT SE
27.50 EUR -0.70 EUR -2.48 %
Charts | News | Analysen
HAMBORNER REIT
4.02 EUR -0.01 EUR -0.25 %
Charts | News | Analysen
KWS SAAT SE & Co. KGaA
66.20 EUR -0.20 EUR -0.30 %
Charts | News | Analysen
LPKF Laser & Electronics AG
10.05 EUR -0.10 EUR -0.99 %
Charts | News | Analysen
Mutares
26.90 EUR -0.50 EUR -1.82 %
Charts | News | Analysen
secunet Security Networks AG
233.50 EUR -7.00 EUR -2.91 %
Charts | News | Analysen
SGL Carbon SE
4.92 EUR -0.10 EUR -1.90 %
Charts | News | Analysen
Springer Nature
20.40 EUR -0.20 EUR -0.97 %
Charts | News | Analysen
TeamViewer
5.50 EUR -1.62 EUR -22.81 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SDAX
17,916.25 EUR -301.44 EUR -1.65 %
News | Analysen

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 1,84 Prozent auf 17.883,30 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,431 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,585 Prozent auf 18.111,09 Punkte an der Kurstafel, nach 18.217,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17.878,74 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.111,09 Zählern.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, mit 18.194,70 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18.524,47 Punkten gehandelt. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 16.543,43 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,04 Prozent nach oben. Bei 19.325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15.733,78 Punkte.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Deutsche Euroshop (+ 1,25 Prozent auf 16,26 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,52 Prozent auf 35,02 EUR), KWS SAAT SE (+ 0,00 Prozent auf 66,50 EUR), Adtran Networks SE (+ 0,00 Prozent auf 21,90 EUR) und Springer Nature (+ 0,00 Prozent auf 20,55 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen TeamViewer (-20,33 Prozent auf 5,76 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,85 Prozent auf 10,00 EUR), GFT SE (-3,69 Prozent auf 27,40 EUR), SGL Carbon SE (-3,18 Prozent auf 4,87 EUR) und secunet Security Networks (-3,12 Prozent auf 233,00 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 698.113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,097 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,36 zu Buche schlagen. Mit 8,67 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle TeamViewer Aktie News

Werbung

TeamViewer Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.10.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
08.09.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.