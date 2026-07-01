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Börse Frankfurt in Rot: TecDAX gibt zum Start nach

02.07.26 09:27 Uhr
Börse Frankfurt in Rot: TecDAX gibt zum Start nach | finanzen.net

Der TecDAX gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

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Am Donnerstag geht es im TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,71 Prozent auf 3.861,53 Punkte abwärts. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 510,197 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,193 Prozent schwächer bei 3.881,67 Punkten in den Handel, nach 3.889,17 Punkten am Vortag.

Bei 3.886,04 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3.857,49 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,519 Prozent abwärts. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 02.06.2026, den Wert von 4.236,21 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 3.467,91 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 02.07.2025, einen Stand von 3.861,04 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,55 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.322,31 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 1,35 Prozent auf 71,86 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,32 Prozent auf 24,61 EUR), freenet (+ 1,07 Prozent auf 22,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,87 Prozent auf 30,00 EUR) und United Internet (+ 0,26 Prozent auf 23,26 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil PVA TePla (-4,27 Prozent auf 41,30 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,09 Prozent auf 87,90 EUR), SMA Solar (-3,63 Prozent auf 58,40 EUR), AIXTRON SE (-3,33 Prozent auf 49,88 EUR) und Nordex (-2,88 Prozent auf 45,22 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 439.563 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 156,452 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

TecDAX-Fundamentaldaten

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,90 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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