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Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Kaum verändert zeigte sich der TecDAX heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
29.22 EUR -3.06 EUR -9.48 %
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Carl Zeiss Meditec AG
34.58 EUR 0.94 EUR 2.79 %
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Deutsche Telekom AG
26.12 EUR 0.57 EUR 2.23 %
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Elmos Semiconductor
123.60 EUR -8.00 EUR -6.08 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
23.14 EUR 0.26 EUR 1.14 %
Charts | News | Analysen
PVA TePla AG
28.40 EUR -1.68 EUR -5.59 %
Charts | News | Analysen
QIAGEN N.V.
44.74 EUR 1.74 EUR 4.06 %
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SAP SE
214.05 EUR 7.00 EUR 3.38 %
Charts | News | Analysen
Sartorius AG Vz.
279.50 EUR 15.10 EUR 5.71 %
Charts | News | Analysen
Siltronic AG
61.20 EUR -3.05 EUR -4.75 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
52.65 EUR -3.05 EUR -5.48 %
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TeamViewer
7.46 EUR 0.01 EUR 0.20 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
27.28 EUR -0.30 EUR -1.09 %
Charts | News | Analysen
Indizes
TecDAX
4,060.43 EUR -7.33 EUR -0.18 %
News | Analysen

Schlussendlich beendete der TecDAX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 4.065,39 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 570,571 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 4.053,66 Zählern und damit 0,347 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4.067,76 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4.102,81 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.034,83 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 1,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4.031,01 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 22.07.2026, mit 3.789,67 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3.750,39 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,17 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.322,31 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 4,94 Prozent auf 44,94 EUR), Sartorius vz (+ 4,75 Prozent auf 273,50 EUR), SAP SE (+ 3,21 Prozent auf 215,35 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,67 Prozent auf 26,18 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2,57 Prozent auf 35,10 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen AIXTRON SE (-9,76 Prozent auf 28,93 EUR), Siltronic (-8,70 Prozent auf 58,75 EUR), PVA TePla (-8,38 Prozent auf 27,78 EUR), Elmos Semiconductor (-7,96 Prozent auf 122,60 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,66 Prozent auf 51,20 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die QIAGEN-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 9.033.035 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 232,629 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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