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Börse Frankfurt in Rot: TecDAX sackt zum Start ab

20.04.26 09:27 Uhr
Börse Frankfurt in Rot: TecDAX sackt zum Start ab | finanzen.net

Der TecDAX gibt am ersten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

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TecDAX
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Am Montag tendiert der TecDAX um 09:10 Uhr via XETRA 1,12 Prozent tiefer bei 3.723,37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 532,364 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,953 Prozent auf 3.729,64 Punkte an der Kurstafel, nach 3.765,52 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 3.717,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.730,32 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.420,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.646,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, lag der TecDAX bei 3.412,85 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,73 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3.858,70 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 2,00 Prozent auf 48,94 EUR), Nordex (+ 1,19 Prozent auf 46,10 EUR), HENSOLDT (+ 0,69 Prozent auf 81,40 EUR), Ottobock (+ 0,17 Prozent auf 59,20 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,10 Prozent auf 29,62 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil TeamViewer (-3,50 Prozent auf 4,98 EUR), Nemetschek SE (-2,45 Prozent auf 67,55 EUR), SAP SE (-2,28 Prozent auf 152,68 EUR), EVOTEC SE (-2,22 Prozent auf 5,52 EUR) und Drägerwerk (-2,01 Prozent auf 97,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 497.313 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 182,419 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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