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Index im Blick

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schwächelt

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schwächelt

Heute ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
30.30 EUR -1.98 EUR -6.13 %
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Carl Zeiss Meditec AG
34.50 EUR 0.86 EUR 2.56 %
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Deutsche Telekom AG
25.69 EUR 0.14 EUR 0.55 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
97.80 EUR 0.60 EUR 0.62 %
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freenet AG
22.86 EUR -0.02 EUR -0.09 %
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JENOPTIK AG
38.06 EUR -2.32 EUR -5.75 %
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PVA TePla AG
29.44 EUR -0.64 EUR -2.13 %
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QIAGEN N.V.
45.10 EUR 2.10 EUR 4.88 %
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SAP SE
208.10 EUR 1.05 EUR 0.51 %
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Sartorius AG Vz.
276.60 EUR 12.20 EUR 4.61 %
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Siltronic AG
61.20 EUR -3.05 EUR -4.75 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
52.65 EUR -3.05 EUR -5.48 %
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TeamViewer
7.46 EUR 0.02 EUR 0.20 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
27.28 EUR -0.30 EUR -1.09 %
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Indizes
TecDAX
4,051.70 EUR -16.06 EUR -0.39 %
News | Analysen

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,60 Prozent tiefer bei 4.043,34 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 570,571 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,347 Prozent auf 4.053,66 Punkte an der Kurstafel, nach 4.067,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4.034,83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.066,06 Zählern.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 0,744 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4.031,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3.789,67 Punkte. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der TecDAX mit 3.750,39 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11,56 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4.284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Zählern markiert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 5,45 Prozent auf 45,16 EUR), Sartorius vz (+ 2,60 Prozent auf 267,90 EUR), Drägerwerk (+ 1,24 Prozent auf 98,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,99 Prozent auf 34,56 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,82 Prozent auf 25,71 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen AIXTRON SE (-6,08 Prozent auf 30,11 EUR), JENOPTIK (-5,76 Prozent auf 37,98 EUR), Siltronic (-5,44 Prozent auf 60,85 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,69 Prozent auf 52,85 EUR) und PVA TePla (-4,62 Prozent auf 28,92 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.547.873 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 232,629 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,74 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
10:46 SAP SE Buy Deutsche Bank AG
10:36 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:16 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.

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