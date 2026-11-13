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TecDAX im Fokus

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schwächelt zum Handelsende

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schwächelt zum Handelsende

Der TecDAX zeigte sich am Freitag mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
33.84 EUR -0.72 EUR -2.08 %
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Deutsche Telekom AG
26.58 EUR 0.07 EUR 0.26 %
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Eckert & Ziegler
15.00 EUR 0.60 EUR 4.17 %
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EVOTEC SE
3.07 EUR 0.00 EUR 0.13 %
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freenet AG
24.60 EUR 0.06 EUR 0.24 %
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IONOS
37.58 EUR 1.50 EUR 4.16 %
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OHB SE
178.40 EUR -19.20 EUR -9.72 %
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Ottobock
40.05 EUR -0.15 EUR -0.37 %
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PVA TePla AG
25.62 EUR -0.30 EUR -1.16 %
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SAP SE
213.45 EUR 2.65 EUR 1.26 %
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SMA Solar AG
48.72 EUR -0.68 EUR -1.38 %
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TeamViewer
4.87 EUR 0.01 EUR 0.16 %
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United Internet AG
25.28 EUR 0.60 EUR 2.43 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
24.04 EUR -1.96 EUR -7.54 %
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Indizes
TecDAX
4,077.57 EUR -31.09 EUR -0.76 %
News | Analysen

Am Freitag fiel der TecDAX via XETRA letztendlich um 0,76 Prozent auf 4.077,57 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 582,472 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,509 Prozent auf 4.087,75 Punkte an der Kurstafel, nach 4.108,66 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 4.068,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4.105,45 Punkten lag.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,66 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.988,80 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, stand der TecDAX bei 4.063,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.548,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 12,51 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Eckert Ziegler (+ 5,79 Prozent auf 15,34 EUR), IONOS (+ 4,20 Prozent auf 37,68 EUR), Ottobock (+ 2,17) Prozent auf 40,05 EUR), United Internet (+ 1,78 Prozent auf 25,22 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,63 Prozent auf 35,00 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil SMA Solar (-8,23 Prozent auf 45,26 EUR), OHB SE (-8,10 Prozent auf 177,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-7,35 Prozent auf 23,70 EUR), PVA TePla (-6,86 Prozent auf 25,54 EUR) und EVOTEC SE (-5,06 Prozent auf 2,97 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7.296.552 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 238,161 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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11.11.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
06.11.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
05.11.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK

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