Börse Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagmittag in Grün

Index-Bewegung

27.10.26 12:25 Uhr

Der LUS-DAX verzeichnet am Mittag Kursanstiege.

Um 12:23 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent höher bei 25.462,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25.537,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.316,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 25.547,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wies der LUS-DAX 25.475,00 Punkte auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Wert von 24.316,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 3,65 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3,46 Prozent auf 127,42 EUR), Infineon (+ 2,43 Prozent auf 51,42 EUR), HOCHTIEF (+ 1,62 Prozent auf 377,00 EUR), GEA (+ 0,95 Prozent auf 69,05 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,92 Prozent auf 147,75 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,17 Prozent auf 40,06 EUR), Beiersdorf (-2,89 Prozent auf 80,68 EUR), Rheinmetall (-1,45 Prozent auf 1.019,20 EUR), Deutsche Börse (-1,08 Prozent auf 310,90 EUR) und Henkel vz (-1,07 Prozent auf 77,58 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.743.863 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 239,629 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net