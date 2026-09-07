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LUS-DAX im Fokus

Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in der Verlustzone

Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in der Verlustzone

Anleger in Frankfurt treten am zweiten Tag der Woche den Rückzug an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,21 Prozent schwächer bei 25.950,00 Punkten.

Bei 25.992,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25.799,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 26.364,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, lag der LUS-DAX bei 24.569,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, stand der LUS-DAX bei 23.804,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,63 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Fresenius SE (+ 4,50 Prozent auf 45,25 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,49 Prozent auf 83,04 EUR), BMW (+ 2,20 Prozent auf 64,22 EUR), Beiersdorf (+ 1,93 Prozent auf 77,06 EUR) und Brenntag SE (+ 1,51 Prozent auf 61,84 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Infineon (-3,50 Prozent auf 58,66 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,30 Prozent auf 501,20 EUR), Hannover Rück (-1,74 Prozent auf 249,20 EUR), Heidelberg Materials (-1,30 Prozent auf 162,90 EUR) und Allianz (-0,98 Prozent auf 443,00 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.121.759 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 214,312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,69 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Infineon Buy Warburg Research
27.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG

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