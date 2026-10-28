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Index im Fokus

Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag freundlich

Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag freundlich

Beim LUS-DAX stehen die Signale am Nachmittag auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
29.84 EUR 1.00 EUR 3.45 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
57.60 EUR -1.14 EUR -1.94 %
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E.ON SE
18.78 EUR 0.20 EUR 1.08 %
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Heidelberg Materials
146.95 EUR -2.30 EUR -1.54 %
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Henkel KGaA Vz.
77.62 EUR 0.24 EUR 0.31 %
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Merck KGaA
146.60 EUR 2.55 EUR 1.77 %
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Rheinmetall AG
1,012.80 EUR -8.60 EUR -0.84 %
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SAP SE
212.70 EUR 0.10 EUR 0.05 %
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Siemens Energy AG
131.86 EUR 2.76 EUR 2.14 %
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Siemens Healthineers AG
42.03 EUR 0.36 EUR 0.86 %
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Symrise AG
90.60 EUR -9.60 EUR -9.58 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.44 EUR 0.76 EUR 1.11 %
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Vonovia SE
16.45 EUR -0.10 EUR -0.57 %
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Zalando
25.88 EUR -0.60 EUR -2.27 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,663.00 EUR 59.00 EUR 0.23 %
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Um 15:55 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,20 Prozent höher bei 25.655,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25.719,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.489,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 28.09.2026, den Stand von 25.498,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25.517,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 24.242,00 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,43 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26.616,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Bank (+ 3,26 Prozent auf 29,82 EUR), Siemens Energy (+ 2,12 Prozent auf 131,30 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,98 Prozent auf 42,70 EUR), Merck (+ 1,52 Prozent auf 146,70 EUR) und EON SE (+ 1,16 Prozent auf 18,78 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Symrise (-9,29 Prozent auf 90,76 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,77 Prozent auf 57,78 EUR), Zalando (-1,24 Prozent auf 26,23 EUR), Rheinmetall (-1,19 Prozent auf 1.013,00 EUR) und Heidelberg Materials (-1,11 Prozent auf 146,75 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 4.643.220 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240,645 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 7,70 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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