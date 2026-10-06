Börse Frankfurt: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone

Kursentwicklung

06.10.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX beendete den Handelstag im Plus.

Schlussendlich tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,52 Prozent höher bei 25.451,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25.522,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.296,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 26.052,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 25.826,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Stand von 24.453,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,60 Prozent. 26.616,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Continental (+ 2,81 Prozent auf 70,94 EUR), Brenntag SE (+ 2,56 Prozent auf 60,86 EUR), HOCHTIEF (+ 2,54 Prozent auf 412,40 EUR), Henkel vz (+ 2,32 Prozent auf 73,32 EUR) und Merck (+ 2,17 Prozent auf 139,00 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-2,77 Prozent auf 953,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,57 Prozent auf 26,41 EUR), MTU Aero Engines (-1,24 Prozent auf 365,70 EUR), Airbus SE (-0,67 Prozent auf 187,90 EUR) und Daimler Truck (-0,41 Prozent auf 40,91 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4.499.712 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7,65 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net