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Kursentwicklung

Börse Frankfurt: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone

Börse Frankfurt: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone

Der LUS-DAX beendete den Handelstag im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
187.66 EUR -2.14 EUR -1.13 %
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Brenntag SE
60.30 EUR 1.12 EUR 1.89 %
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Continental AG
68.54 EUR -0.56 EUR -0.81 %
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Daimler Truck
40.78 EUR -0.51 EUR -1.24 %
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Deutsche Telekom AG
26.48 EUR -0.40 EUR -1.49 %
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Henkel KGaA Vz.
73.00 EUR 0.48 EUR 0.66 %
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HOCHTIEF AG
412.60 EUR 10.40 EUR 2.59 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.55 EUR 0.20 EUR 0.50 %
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Merck KGaA
138.20 EUR 2.50 EUR 1.84 %
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MTU Aero Engines AG
364.90 EUR -6.20 EUR -1.67 %
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Rheinmetall AG
953.40 EUR -29.20 EUR -2.97 %
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SAP SE
187.10 EUR 1.98 EUR 1.07 %
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Volkswagen (VW) St.
68.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,360.00 EUR 41.00 EUR 0.16 %
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Schlussendlich tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,52 Prozent höher bei 25.451,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25.522,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.296,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 26.052,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 25.826,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Stand von 24.453,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,60 Prozent. 26.616,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Continental (+ 2,81 Prozent auf 70,94 EUR), Brenntag SE (+ 2,56 Prozent auf 60,86 EUR), HOCHTIEF (+ 2,54 Prozent auf 412,40 EUR), Henkel vz (+ 2,32 Prozent auf 73,32 EUR) und Merck (+ 2,17 Prozent auf 139,00 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-2,77 Prozent auf 953,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,57 Prozent auf 26,41 EUR), MTU Aero Engines (-1,24 Prozent auf 365,70 EUR), Airbus SE (-0,67 Prozent auf 187,90 EUR) und Daimler Truck (-0,41 Prozent auf 40,91 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4.499.712 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7,65 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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