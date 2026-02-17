Börse Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Gewinnzone

LUS-DAX im Fokus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den LUS-DAX auch am Mittwoch aufwärts.

Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,35 Prozent stärker bei 25.120,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.171,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.038,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, mit 25.311,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23.185,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, bei 22.855,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,26 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25.509,50 Punkten. Bei 24.214,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,67 Prozent auf 1.654,50 EUR), Siemens (+ 2,38 Prozent auf 241,35 EUR), Siemens Energy (+ 1,99) Prozent auf 164,25 EUR), Porsche Automobil (+ 1,57 Prozent auf 36,32 EUR) und Airbus SE (+ 1,41 Prozent auf 199,18 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Brenntag SE (-5,19 Prozent auf 54,48 EUR), Bayer (-4,54 Prozent auf 47,08 EUR), BASF (-1,64 Prozent auf 49,79 EUR), Merck (-0,79 Prozent auf 126,00 EUR) und Deutsche Börse (-0,79 Prozent auf 214,40 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 602.940 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 191,693 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,32 zu Buche schlagen. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,06 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net