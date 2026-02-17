DAX25.122 +0,5%Est506.053 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 +0,6%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.748 +1,4%Euro1,1834 -0,2%Öl67,78 +0,6%Gold4.925 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Siemens 723610 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Vonovia A1ML7J Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Nikkei zieht an - Chinas Börsen ruhen -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palo Alto Networks mit gemischten Zahlen -- Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Top News
Dürr-Aktie steigt deutlich: Mehr verdient als erwartet Dürr-Aktie steigt deutlich: Mehr verdient als erwartet
Bayer-Aktie im Minus: Gerichtliche Entscheidung könnte Erfolg des Glyphosat-Deals beeinflussen Bayer-Aktie im Minus: Gerichtliche Entscheidung könnte Erfolg des Glyphosat-Deals beeinflussen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
LUS-DAX im Fokus

Börse Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Gewinnzone

18.02.26 09:27 Uhr
Börse Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Gewinnzone | finanzen.net

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den LUS-DAX auch am Mittwoch aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
198,80 EUR 1,84 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
49,83 EUR -0,57 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
45,92 EUR -3,44 EUR -6,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
105,75 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
56,36 EUR -1,14 EUR -1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
214,80 EUR -2,20 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
127,10 EUR -0,20 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
36,06 EUR 0,37 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.642,50 EUR 37,00 EUR 2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
170,50 EUR 0,96 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
243,55 EUR 7,00 EUR 2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
164,15 EUR 3,80 EUR 2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
104,30 EUR 0,85 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
25.138,0 PKT 105,0 PKT 0,42%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,35 Prozent stärker bei 25.120,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.171,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.038,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, mit 25.311,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23.185,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, bei 22.855,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,26 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25.509,50 Punkten. Bei 24.214,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,67 Prozent auf 1.654,50 EUR), Siemens (+ 2,38 Prozent auf 241,35 EUR), Siemens Energy (+ 1,99) Prozent auf 164,25 EUR), Porsche Automobil (+ 1,57 Prozent auf 36,32 EUR) und Airbus SE (+ 1,41 Prozent auf 199,18 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Brenntag SE (-5,19 Prozent auf 54,48 EUR), Bayer (-4,54 Prozent auf 47,08 EUR), BASF (-1,64 Prozent auf 49,79 EUR), Merck (-0,79 Prozent auf 126,00 EUR) und Deutsche Börse (-0,79 Prozent auf 214,40 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 602.940 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 191,693 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,32 zu Buche schlagen. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,06 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
09:26Bayer NeutralUBS AG
08:51Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:46Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:06Bayer OverweightBarclays Capital
08:01Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:51Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:46Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:06Bayer OverweightBarclays Capital
08:01Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09:26Bayer NeutralUBS AG
17.02.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
16.02.2026Bayer NeutralUBS AG
06.02.2026Bayer NeutralUBS AG
19.01.2026Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen