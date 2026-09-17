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Index-Bewegung

Börse Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Börse Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Der LUS-DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Donnerstag fort.

Um 09:24 Uhr legt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,91 Prozent auf 25.729,00 Punkte zu.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.751,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.497,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 26.302,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.850,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23.389,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4,73 Prozent zu. Bei 26.616,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit BMW (+ 1,87 Prozent auf 63,30 EUR), HOCHTIEF (+ 1,81 Prozent auf 394,80 EUR), Daimler Truck (+ 1,77 Prozent auf 44,33 EUR), Siemens Energy (+ 1,62 Prozent auf 139,34 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,52 Prozent auf 46,06 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Symrise (-0,77 Prozent auf 90,76 EUR), Infineon (-0,49 Prozent auf 54,73 EUR), Brenntag SE (-0,49 Prozent auf 61,34 EUR), BASF (+ 0,00 Prozent auf 52,13 EUR) und adidas (+ 0,10 Prozent auf 144,80 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der RWE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 645.069 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 215,928 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,70 erwartet. Mit 7,15 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.

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