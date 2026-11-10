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Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich zurück

Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich zurück

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstag zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
58.28 EUR -0.74 EUR -1.25 %
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Daimler Truck
42.86 EUR 1.17 EUR 2.81 %
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Deutsche Bank AG
33.06 EUR 0.58 EUR 1.77 %
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Deutsche Telekom AG
25.99 EUR -0.16 EUR -0.61 %
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Hannover Rück
295.40 EUR 5.60 EUR 1.93 %
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Henkel KGaA Vz.
87.14 EUR 3.48 EUR 4.16 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.42 EUR -0.53 EUR -1.26 %
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SAP SE
208.70 EUR -3.10 EUR -1.46 %
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Siemens Energy AG
120.46 EUR -4.38 EUR -3.51 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.64 EUR -1.90 EUR -2.69 %
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Vonovia SE
17.16 EUR -0.23 EUR -1.35 %
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Zalando
28.20 EUR 0.88 EUR 3.22 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,438.00 EUR 14.00 EUR 0.05 %
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Am Dienstag schloss der LUS-DAX nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 26.389,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 26.351,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.641,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der LUS-DAX 25.175,00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, stand der LUS-DAX bei 26.340,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 10.11.2025, mit 24.086,00 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7,42 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.690,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten markiert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Henkel vz (+ 4,37 Prozent auf 87,36 EUR), Zalando (+ 3,03 Prozent auf 28,24 EUR), Daimler Truck (+ 2,39 Prozent auf 42,77 EUR), Hannover Rück (+ 2,35 Prozent auf 295,80 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,00 Prozent auf 33,12 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-3,43 Prozent auf 119,84 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,45 Prozent auf 68,48 EUR), BMW (-1,26 Prozent auf 58,12 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,18 Prozent auf 41,37 EUR) und Deutsche Telekom (-0,92 Prozent auf 25,92 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 8.089.328 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 237,935 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,81 zu Buche schlagen. Vonovia SE-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,19 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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09.11.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
06.11.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 Siemens Energy Buy UBS AG
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.

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