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LUS-DAX-Kursentwicklung

Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt mittags

24.04.26 12:25 Uhr
Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt mittags | finanzen.net

Am Mittag agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

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Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,08 Prozent tiefer bei 24.066,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 23.992,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 24.212,50 Zähler.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 24.03.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 22.871,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, notierte der LUS-DAX bei 24.869,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, wurde der LUS-DAX auf 22.145,00 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 2,04 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25.509,50 Punkte. 21.861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 5,66 Prozent auf 148,66 EUR), Siemens Energy (+ 1,76 Prozent auf 186,02 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,51 Prozent auf 27,67 EUR), BASF (+ 0,37 Prozent auf 54,44 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,26 Prozent auf 265,90 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen MTU Aero Engines (-4,79 Prozent auf 288,50 EUR), Bayer (-3,45 Prozent auf 38,66 EUR), EON SE (-3,30 Prozent auf 18,74 EUR), Rheinmetall (-2,83 Prozent auf 1.367,20 EUR) und Scout24 (-2,52 Prozent auf 67,65 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die EON SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.876.836 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 184,201 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,74 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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